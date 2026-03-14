Milan, Allegri sullo Scudetto: "Non è questione di provarci. Bisogna fare la corsa su noi stessi"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, facendo il punto della situazione a 10 giornate dalla fine sulla corsa per il titolo. Quando gli è stato chiesto come commenta oggi, a mesi di distanza, le sue dichiarazioni nelle quali spiegava che con 25 gol presi si può conquistare il tricolore, lui ha risposto così: "Non è questione di provare a vincere lo Scudetto, noi dobbiamo vincerne altre. 60 punti non bastano per niente, dobbiamo fare il massimo".

Poi anche la presa di coscienza su quella che è la reale classifica: "Sappiamo che l'Inter è a +7 e fino a questo momento ha dimostrato di essere la squadra migliore e la più forte. Bisogna fare la corsa su noi stessi e avere l'obiettivo dei punti. Bisogna ancora vincere le partite, sicuramente per entrare nei primi 4 posti bisogna vincerne altre 5".

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