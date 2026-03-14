Fiorentina, Kean ancora a parte. Domani il provino decisivo in vista della Cremonese
Moise Kean resta in forte dubbio per la sfida salvezza di lunedì sera che la Fiorentina giocherà in casa della Cremonese. Il centravanti viola, alle prese con un fastidio alla tibia rimediato nella partita contro l'Udinese, anche nella giornata di oggi ha svolto allenamento differenziato rispetto al resto dei compagni.
Un dubbio che mister Paolo Vanoli si porterà dietro fino all'ultimo secondo, con la rifinitura di domani che darà qualche indicazione in più in merito alle sue condizioni fisiche e alla sua possibilità di essere della sfida. Col passare del tempo l'ottimismo delle scorse ore sembra comunque diminuire, col giocatore che potrebbe non recuperare per il match. Per questo già preallertato Roberto Piccoli, suo sostituto in caso dovesse essere confermato il forfait.