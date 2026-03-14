Dumfries torna titolare nell'Inter 125 giorni dopo. Panchina per Bastoni, Ederson e CDK

Tutto come previsto, nessuna sorpresa. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, non ha ancora smaltito la botta rimediata nello scontro con Adrien Rabiot nel derby contro il Milan e quindi non giocherà da titolare contro l'Atalanta, sua ex squadra. Il classe '99 comunque sarà regolarmente a disposizione di Cristian Chivu e siederà in panchina insieme a tutti gli altri suoi compagni.

Chi si riprende la titolarità è invece Denzel Dumfries, attesissimo nel confronto con il giovane classe 2003 Bernasconi. L'olandese, che aveva già giocato degli scampoli contro Bodo/Glimt, Como e Milan, scenderà in campo dal primo minuto 125 giorni dopo l'ultima volta. L'Inter ha bisogno delle sue sgroppate, ma soprattutto dei suoi assist e dei suoi gol, che Luis Henrique non è riuscito a garantire.

L'Atalanta invece recupera almeno per la panchina Ederson e Charles De Ketelaere, due pedine fondamentali per Raffaele Palladino. Il centrocampista brasiliano si era allenato in gruppo nei giorni scorsi e la sua presenza a San Siro era annunciata, qualche dubbio in più invece c'era per quanto riguarda il belga, che però sarà pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Il ko interno per 6-1 contro il Bayern Monaco fa ancora male, la Dea deve dimostrare di averlo superato.