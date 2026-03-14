Entella, Chiappella: "Energici e positivi contro l'Avellino. Nel gruppo vedo rinnovato entusiasmo"

Vigilia di gara per la Virtus Entella, impegnata domani contro l'Avellino in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie B. Del match, nel consueto pre gara, ha così parlato il tecnico Andrea Chiappella: "Quella di domani sarà ancora una gara importante, come tutte, le precedenti partite ci hanno dato l'opportunità di migliorare la classifica, e di punti ne avevamo bisogno, è un passaggio fondamentale nel nostro cammino che siamo felici di aver fatto, ma anche la possibilità, visto il tanto dispendio di energie, di sfruttare tutta la lunghezza della rosa, che abbiamo fatto rotare bene: la partecipazione di tutti ha fatto sì che si generasse nuovo entusiasmo".

Una nota va quindi alla partita in sé: "L'Avellino sta mostrando forza e qualità, dovremmo farci trovare pronti e preparati. Dobbiamo sempre portare sul campo energia e positività, come fatto dall'inizio, perché l'atteggiamento fa tutto. Formazione? I dubbi ci sono sempre, ma cercheremo di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche dei nostri effettivi".

Conclude poi parlando sui tanti tifosi che domani raggiungeranno Chiavari dall'Irpinia: "Abbiamo spesso sottolineato che a livello di numero Entella-Avellino potrebbe essere Davide contro Golia, ma in campo faremo di tutto per far vedere la nostra forza, chiedendo però il supporto anche ai nostri tifosi, perché anche una parola più esserci utile per completare al meglio questo nostro cammino, che, come vediamo, è tosto".