Ballardini: "Per far male all'Entella in casa loro, servirà davvero il miglior Avellino possibile"

"Affronteremo una squadra solida, che sa bene cosa fare e sfrutta al meglio le qualità dei propri giocatori, e avrà anche il favore del terreno di casa, un campo sintetico diverso anche dal nostro. Servirà il miglior Avellino possibile per fare bene": così, come si legge su tuttoavellino.it, il tecnico dell'Avellino Davide Ballardini, che alla parlato alla vigilia del match contro la Virtus Entella, in programma domani a Chiavari con fischio di inizio fissato per le 15.00.

Tornando più nel dettaglio della gara: "A prescindere dai moduli c'è chiarezza e compattezza su quello che dobbiamo fare. Loro sono bravi a portare via la palla e se ti trovano scoperti ti fanno male, dovremmo quindi commettere meno errori possibili ed essere bravi in costruzione e in fase difensiva, concedendo pochi spazi agli avversari e riconquistando palla nel minor tempo possibile. Ma su questi aspetti sono sereno, la forza di una squadra è proprio in tutti i suoi elementi, soprattutto di quelli che in questo momento giocano men, e la sensazione è che ho a che fare con ragazzi che ce la mettono tutta. La loro serietà e il loro impegno non viene mai meno".

A proposito di squadra: "Enrici sta bene, c'è solo tanta concorrenza: in questo momento, considerando che Reale si è fermato, abbiamo quattro difensori centrali con lui, Izzo, Simic e Fontanarosa, e tutti stanno bene, sta a me scegliere in base agli avversari. Cosa ha Reale? Una lesione muscolare, penso di secondo grado, quindi credo che non lo vedremo presto”.