L'Entella fa 112. Gozzi: "Per questo compleanno vorrei ci regalassimo la permanenza in B"

In campo domani la Virtus Entella, ma oltre quello che sarà il risultato del match contro l'Avellino, oggi è giorno di festa, perché il club compie 112 anni. A fare il punto della situazione in un giorno così importante, a Radio Aldebaran, è stato il presidente del club Antonio Gozzi, che ha intanto auspicato una bella cornice di pubblico per la gara di domani: "È una partita fondamentale nel nostro percorso, facciamo tutto il possibile per attrarre pubblico e riempire gli spalti, il tifo serve alla squadra, non è retorica".

Ma si passa poi alla società: "Il primo auspicio è quello di mantenere la categoria, sarebbe molto importante, e nell'ultimo decennio aver tenuta per sette anni in Serie B l'Entella rimarrà nella storia di Chiavari: non parlo di miracolo perché dietro c'è un lavoro ventennale, abbiamo l'impostazione di una società che guarda i bilanci e non fa follie ma contemporaneamente è un soggetto che lavora sul territorio. Quando diciamo in maniera un po' presuntuosa 'més que un club', scomodando lo slogan del Barcellona, è perché non ci occupiamo solo di calcio, ma anche di sociale, abbiamo 650 giovani che godono del nostro servizio non solo sportivo ma anche educativo e sanitario, e questa è la cosa che ci dà più soddisfazione. Siamo convinti si debba fare così, e continueremo a farlo".

Si ricordano poi le origini della maglia, scelta perché i fondatori del club avevano parenti emigrati in Argentina, ma non manca un aneddoto legato al fatto che dalla promozione in B Chiavari sia una città conosciuta grazie alla formazione calcistica: "Vi racconto un episodio simpatico a riguardo - dice Gozzi -. Mia mamma, che tra qualche giorno compirà 92 anni, ai tempi di Caputo fece un viaggio in Puglia con le sue amiche pensionate, ma a un certo punto, volendo passeggiare da sola si perse, e fece autostop. Si fermarono due giovani, marito e moglie, ad aiutarla, e parlando le chiesero di dove fosse. Quando lei rispose 'Chiavari', subito dissero che era la città della Virtus Entella".

Adesso, per la festa completa servirà il risultato sul campo. L'appuntamento è domani alle ore 15:00.