Atalanta, Percassi: "Bayern incidente di percorso, non bisogna avere rimpianti"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Prima di tutto per noi l'Atalanta si è meritata sul campo di raggiungere un obiettivo fantastico come gli ottavi di Champions League, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo e non abbiamo risposto al massimo per una serie di motivi però la risposta del pubblico ci fa essere molto orgogliosi".

Rivedremo già da oggi il DNA dell'Atalanta?

"Assolutamente, dentro di noi siamo consapevoli che nonostante si giocasse contro una delle più forti al mondo si potesse far meglio ma saremo felici di lottare sempre per questi obiettivi. Noi siamo qui per continuare a lavorare e far bene".

Giocare contro un'altra big può essere un vantaggio?

"Il Bayern è stato un incidente di percorso che ci deve portare a fare delle riflessioni, oggi giochiamo contro un'altra squadra fortissima. Sappiamo quanto è difficile portare a casa punti da questo stadio, dobbiamo dare tutto per non avere rimpianti".