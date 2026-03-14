Pisa, Hiljemark: "Problema stanotte per Cuadrado, non vi dico chi gioca in porta"

Nel corso della conferenza stampa (leggila qui) tenuta questo pomeriggio il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, ha parlato della situazione infortunati e non solo in vista della sfida contro il Cagliari.

Chi non è convocato per la partita?

"In questo momento fuori ci sono solo i ragazzi non disponibili come Denoon, Vural e Scuffet. Cuadrado, per esempio, stanotte ha avuto un problema di stomaco, è stato male e ha parlato col dottore: valuteremo domani come sta".

Si può sapere chi giocherà in porta domani?

"No, questa volta no. Mancano pochi minuti alla fine, siamo già oltre i tempi previsti: preferisco che aspettiate domani".

Che tipo di Cagliari si aspetta? Non ci sarà Sebastiano Esposito, ma ci sono giovani importanti come Palestra.

"Il Cagliari è una buona squadra, soprattutto in fase offensiva: fanno tante cose bene. Balestra è un ragazzo che sta facendo molto bene. Ci siamo preparati su tanti concetti, perché loro sono una squadra che cambia molto anche dentro la partita. Abbiamo grande rispetto per loro, come per tutte le avversarie. Ma se facciamo le cose che non abbiamo fatto bene finora e se teniamo un alto livello per 90 minuti, possiamo creare problemi anche a loro, come abbiamo fatto contro Milan o Bologna. Il calcio dura 90 minuti: dobbiamo esserci per tutti e 90".