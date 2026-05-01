Fiorentina, è toto-allenatore: i tifosi non hanno dubbi, vogliono Maurizio Sarri

I tifosi della Fiorentina vogliono Maurizio Sarri, stando al sondaggio lanciato da FirenzeViola e che ha coinvolto quasi cinquemila persone, che si sono espresse sull'allenatore della prossima stagione. La stagione ed è tempo di scelte, con Fabio Paratici che è pronto a scegliere (o confermare) la guida tecnica della prossima stagione con cui aprire un nuovo ciclo.

Tra le opzione date ai lettori c'erano la riconferma di Vanoli, la scelta di Grosso dato in pole, quella di Maurizio Sarri (da sempre accostato ai viola e in procinto di lasciare la Lazio indipendentemente dalla Coppa Italia) o ancora di un nome diverso dai tre.

Neanche tanto a sorpresa ha vinto il tecnico valdarnese, molto amato dai tifosi per il gioco e la semplicità e la schiettezza tipicamente toscane. Per lui si è trattata di una vittoria schiacciante: il 76.47% (3579 su 4658 votanti) lo ha scelto come futuro allenatore della Fiorentina. Molto distanti Vanoli e Grosso che tra loro sono staccati di una trentina di voti: per la riconferma del tecnico viola è il 5.99% dei votanti, per Grosso il 5.39%. Infine il 12.15% dei partecipanti al sondaggio preferirebbe un nome diverso dai tre dati come opzione.