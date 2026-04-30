Al Napoli si cambia, La Repubblica: "Conte può partire, nostalgia di Sarri"

Come ogni primo anno in carica da allenatore di una nuova squadra Antonio Conte non ha deluso le aspettative e la scorsa stagione ha regalato lo Scudetto al Napoli, oltre che la Supercoppa qualche mese dopo. Ma in seguito ad una stagione difficoltosa, piena zeppa di infortuni e un Tricolore ormai nelle mani dell'Inter, il tecnico leccese sarebbe propenso a inseguire un'altra realtà, specialmente la carica di ct della Nazionale italiana per il caos generato dal terzo Mondiale di fila mancato dagli Azzurri e la necessità di una rivoluzione.

"Conte può partire, nostalgia di Sarri", il titolo dedicato nella sezione interna da La Repubblica oggi: Aurelio De Laurentiis chiuderà il bilancio in rosso e vorrebbe dare inizio ad un cambiamento radicale, ma low cost. In tal senso però Conte lascerebbe e si potrebbe pensare di riportare Maurizio Sarri a casa dopo le vicissitudini stagionali con Lotito e il blocco del mercato nascosto all'allenatore toscano.