Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, prosegue la 16ª giornata: tre posticipi, occhi puntati su Benevento-Salernitana

Serie C, prosegue la 16ª giornata: tre posticipi, occhi puntati su Benevento-SalernitanaTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Prosegue la 16esima giornata di Serie C con i posticipi del lunedì. Nel Girone A il Cittadella ospita l’Union Brescia, mentre nel Girone B sfida ad alta tensione tra Vis Pesaro e Ascoli. Infine nel Girone C occhi puntati sul derby Benevento-Salernitana.

Di seguito, invece, il riepilogo della giornata con classifica aggiornata:

16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Alcione-Trento 2-0
62’ Chirichetti, 69’ Olivieri
Inter U23-Pro Vercelli 1-1
5’ Rutigliano (P), 64’ aut. El Bouchataoui (I)
Vicenza-Lecco 1-0
24’ Stuckler
Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio 0-0
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia

Classifica - L.R. Vicenza 42 (16), Lecco 30 (16), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15),Alcione Milano 27 (16), Inter U23 25 (14), Pro Vercelli 25 (16), Trento 20 (16), Renate 20 (16), Giana Erminio 20 (16), Novara 19 (16), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 15 (15), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)

NB: Triestina -23 punti

N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Juventus Next Gen-Perugia 1-0
83’ Puczka
Arezzo-Sambenedettese 1-0
61’ Pattarello
Campobasso-Pianese 0-1
25' Bellini
Pontedera-Carpi 0-0
Ternana-Guidonia Montecelio 1-2
10' Zappella (G), 21' Durmush (T), 43' Mastrantonio (G)
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres

Classifica – Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Carpi 22 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Pianese 20 (15), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (15), Gubbio 18 (15), Juventus U23 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Pontedera 13 (15), Perugia 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

NB: Campobasso -2 punti

N.B. – Campobasso penalizzato di 2 punti

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti

GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Atalanta U23-Siracusa 3-1
13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)
Trapani-Monopoli 1-1
12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)
Foggia-Cosenza 1-1
8' D'Amico (F), 76' Ricciardi (C)
Potenza-Casarano 3-1
2' Ghisolfi, 19' Selleri, 51' Selleri, 99' Chiricò
Latina-Audace Cerignola 0-2
41' Gambale, 98' Emmausso
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 30 (16), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (16), Monopoli 23 (16), Crotone 24 (16), Potenza 23 (16), Trapani 22 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (15), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16), Foggia 12 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime... Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime sensazioni"
Casertana, Casarotto: "Siamo diventati una squadra vera. Ora continuità e nessun... Casertana, Casarotto: "Siamo diventati una squadra vera. Ora continuità e nessun limite"
Vicenza, Gallo: "La partita più bella dell’anno. Primato? Fieno da mettere da parte"... Vicenza, Gallo: "La partita più bella dell’anno. Primato? Fieno da mettere da parte"
Altre notizie Serie C
Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"... Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Latina, esonerato il tecnico Alessandro Bruno. Via anche il vice Antonio Piccolo UfficialeLatina, esonerato il tecnico Alessandro Bruno. Via anche il vice Antonio Piccolo
Salernitana, un derby per capire il reale valore della rosa. In 1400 al Vigorito Salernitana, un derby per capire il reale valore della rosa. In 1400 al Vigorito
Serie C, prosegue la 16ª giornata: tre posticipi, occhi puntati su Benevento-Salernitana... Serie C, prosegue la 16ª giornata: tre posticipi, occhi puntati su Benevento-Salernitana
Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime... Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime sensazioni"
Casertana, Casarotto: "Siamo diventati una squadra vera. Ora continuità e nessun... Casertana, Casarotto: "Siamo diventati una squadra vera. Ora continuità e nessun limite"
Trapani, Aronica: "Pareggio giusto. Con sette titolari fuori i ragazzi hanno dato... Trapani, Aronica: "Pareggio giusto. Con sette titolari fuori i ragazzi hanno dato tutto"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
4 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
5 Napoli, Conte torna sui 7 giorni di 'vacanza': "In Inghilterra non dovevo neanche chiederli"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.1 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
Immagine top news n.2 Lazio ancora infuriata dopo il match contro il Milan: il VAR Di Paolo sarà fermato
Immagine top news n.3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Immagine top news n.4 Come ti cambio il Napoli con uno sfogo: Conte si è ripreso squadra e vetta a modo suo
Immagine top news n.5 La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese
Immagine top news n.6 Notte da leoni nella tana dei lupi: il Napoli vince con merito a Roma, Conte si riprende la vetta
Immagine top news n.7 Lautaro Martinez torna protagonista dell'Inter. Chivu ritrova il Toro e la vittoria a Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Polverosi: "Fiorentina, il disastro non ha fine. Ai viola è scoppiata la testa, serve un'idea forte"
Immagine news Serie A n.2 L'infortunio di Vlahovic cambia il suo futuro. E la Juve ci riproverà alle sue cifre
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Dzeko a colloquio con i tifosi a Bergamo: il bosniaco rischia una squalifica
Immagine news Serie A n.5 McKennie l’insostituibile ma il rinnovo con la Juve è in stand by
Immagine news Serie A n.6 Zazzaroni: "Il Napoli ha più della Roma anche quando ha di meno. Friedkin, aiutate Gasperini"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Caos sul volo Pisa-Bari: tensione alle stelle tra giocatori e tifosi dopo il 5-0 di Empoli
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: Calò si prende la vetta in solitaria. Lo inseguono in 4
Immagine news Serie B n.3 Gautieri sulla Sampdoria: "Con l'improvvisazione non si va da nessuna parte"
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Juve Stabia da applausi, esordio shock per Vivarini a Bari
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cherubini: "Serve fame, senza quella non ci sono risultati"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Partita non bella, ma contavano solo i 3 punti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Mancinelli e il futuro in panchina: "Accetterò le scelte della società"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Immagine news Serie C n.3 Latina, esonerato il tecnico Alessandro Bruno. Via anche il vice Antonio Piccolo
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, un derby per capire il reale valore della rosa. In 1400 al Vigorito
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 16ª giornata: tre posticipi, occhi puntati su Benevento-Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime sensazioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…