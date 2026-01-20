TMW Fiorentina, ecco Fabbian in città per le visite mediche. Le cifre dell'affare col Bologna

Dal gol (inutile) segnato alla Fiorentina nell'ultimo ko di campionato, al trasferimento alla... Fiorentina. Giovanni Fabbian in poche ore è passato dal vestire la maglia del Bologna a quella viola: il centrocampista classe 2003, infatti, dopo la fumata bianca nell'operazione raggiunta tra i due club, è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto.

Cifre e dettagli. Fabbian sarà il quarto acquisto della Fiorentina in questa sessione invernale, dopo Solomon, Brescianini e Harrison. L'ormai ex Bologna arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e legato alla salvezza dei toscani al termine della stagione. Se la Fiorentina dovesse mantenere la categoria, quindi, scatterebbe in automatico l'acquisto del centrocampista per 15 milioni di euro comprensivi di bonus. Per lui, eventualmente, è già pronto un contratto fino al 30 giugno 2030. Fabbian nei primi mesi di stagione a Bologna ha collezionato 21 presenze e 2 gol.

Percorso inverso per Sohm. Fabbian, ricordiamo, arriva nell'ambito di uno "scambio" di giocatori tra Bologna e Fiorentina, per due operazioni comunque slegate. Lo svizzero Simon Sohm infatti farà il percorso inverso, lasciando Firenze per unirsi nelle prossime ore alla compagine rossoblù di Italiano, in prestito con diritto di riscatto. Con quindi la possibilità da parte del Bologna di decidere da qui alla fine della stagione - nelle finestre temporali prestabilite - se esercitare o meno l'opzione in proprio favore che attiverebbe l'acquisto a titolo definitivo da 14 milioni di euro.

Ecco le immagini di Fabbian alle visite mediche con la Fiorentina: