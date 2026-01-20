TMW Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030

Giovanni Fabbian si appresta nelle prossime ore a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, con un'operazione duplice con il Bologna che vedrà invece lo svizzero Simon Sohm fare il percorso inverso e lasciare il capoluogo di regione della Toscana per unirsi alla compagine rossoblù di Italiano.

Nella giornata di ieri la Fiorentina e il Bologna hanno raggiunto un'intesa di fatto totale per il doppio trasferimento, e già in data odierna i due calciatori potrebbero raggiungere le loro nuove squadre. E se il Bologna prende Sohm con la formula del prestito con diritto di riscatto, con quindi la possibilità di decidere da qui alla fine della stagione - nelle finestre temporali prestabilite - se esercitare o meno l'opzione in proprio favore che attiverebbe l'acquisto a titolo definitivo da 14 milioni di euro, discorso diverso nel caso dell'altro.

La Fiorentina sta infatti acquistando Fabbian in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e legato alla salvezza dei toscani al termine della stagione. Se la Fiorentina dovesse mantenere la categoria, scatterebbe in automatico l'acquisto del centrocampista classe 2003. Per il quale è già pronto, nell'evenienza, un contratto fino al 30 giugno 2030. Per Fabbian, nei primi mesi di stagione a Bologna, 21 presenze e 2 gol.