Fiorentina, Ferrari traccia la rotta: "Con 7 vittorie e 8 pareggi ci salviamo"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali del club viola, parla così del delicato momento che sta attraversando la squadra, ultima in classifica e della tabella di marcia per conquistare la salvezza:

“È un momento nel quale dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo assolutamente intraprendere un nuovo percorso, portare un cambio di rotta. Stiamo affrontando questa fase con la famiglia Commisso e con il Presidente sempre vicini a noi. Quello che dobbiamo fare – e che stiamo facendo – è continuare a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina alla grandezza che meritano, invertendo la rotta già a partire dal nuovo anno”.

In questo momento ci sono indicazioni positive da cui ripartire. Quali sono?

“Da quando è arrivato Mister Vanoli alcune situazioni sono migliorate, lo dicono i numeri: la Fiorentina è risalita al quinto posto in Serie A per occasioni create e per possesso palla. Sono segnali importanti, ma adesso ai numeri devono seguire anche i risultati. Dobbiamo essere tutti focalizzati esclusivamente su questo”.

Obiettivo salvezza

“Il 2026 lo affrontiamo con determinazione e lucidità. Ci siamo dati degli obiettivi chiari: pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia raggiungibile. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, senza guardare la classifica ma seguendo questa tabella di marcia. Co