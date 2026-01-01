Fiorentina, Ferrari: "Il mercato di gennaio sarà fondamentale, ci sarà qualche faccia nuova"

"Con il mister siamo assolutamente allineati. Gennaio sarà un momento molto importante: dovremo sfruttare la finestra di mercato per portare qualche faccia nuova. Il mercato invernale sarà fondamentale”. Così Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, intervistato dai canali ufficiali del club viola

Ferrari conferma l'arrivo di una nuova figura dirigenziale

“Questo gruppo si troverà una figura che avrà la responsabilità sportiva della Fiorentina. Vogliamo un professionista con esperienza nazionale e internazionale, capace non solo di gestire l’oggi ma anche di costruire la Fiorentina del domani, dalla prima squadra al settore giovanile, fino all’area performance. Non è semplice trovarlo in questo momento, ma siamo fiduciosi di poter avere questo supporto fondamentale a breve. Al mister ai ragazzi chiediamo quello che stanno facendo e devono farlo maglio, guardando partita dopo partita”.