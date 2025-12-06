Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Goretti: "I tifosi sono venuti, noi no. Vietato mollare, vietato retrocedere"

Oggi alle 18:05Serie A
Antonio Parrotto

17.00 - Tra pochi minuti la conferenza stampa post-gara di Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, pronto a commentare quanto accaduto sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia nel match della 14ª giornata di Serie A contro il Sassuolo che si è appena concluso.

17.58 - Inizia la conferenza.

La squadra dopo il gol del pari ha faticato a reagire...
"Eravamo partiti bene ma le partite durano 100 minuti e non siamo stati squadra. Dopo la partita di Bergamo abbiamo fatto un appello ai nostri tifosi che hanno risposto in maniera precisa, gli abbiamo chiesto di venire, ma forse non siamo venuti noi. Prendiamo atto ancor di più della situazione. Sta a tutte le componenti cercare di risolvere un blackout in alcune partite evidente".

L'impressione è come se la squadra avesse accettato di andare in B. È un discorso di paura?
"Nelle ultime partite credo di aver vito dei passi in avanti, oggi siamo tornati indietro, siamo tornati indietro sotto tanti aspetti, ogni palla buttata in area di rigore dimostrano che non c'è una sufficiente connessione e un grado di fiducia tra i giocatori, e questo dimostra che siamo obbligati a trovarla in una situazione che è difficile, molto difficile, ma è vietato mollare, è vietato cedere terreno, ma è vietato retrocedere".

Da fuori avete intenzione di prendere qualche decisione? Anche Vanoli non sta dando la svolta...
"Chi fa un'analisi con un giusto spirito critico è ben accetto sempre. Più volte bisogna prendere decisioni anche drastiche, a volte decise, bisogna capire la situazione, bisogna essere realisti e bisogna agire".

Può essere un segnale rimborsare la trasferta a chi è venuto qui?
"Non sta a me prendere queste decisioni".

Vanoli è confermato?
"Sì, il mister è confermato".

Che idea si è fatto lei sulla sceneggiata Kean-Mandragora sul rigore?
"Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo, quindi non mi piace doppiamente".

18.05 - Termina la conferenza.

