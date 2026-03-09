Croazia, 8 giocatori di Serie A convocati per le amichevoli negli USA. Più due in stand-by
Il ct della Croazia, Zlatko Dalić, ha diramato la lista dei 26 convocati per le partite amichevoli contro Colombia e Brasile, in programma il 26 e 31 marzo a Orlando, Florida. Otto i giocatori di Serie A presenti, più altri 2 in stand-by, ossia quei giocatori pre-allertati in caso di defezione di qualcuno dei 26 ufficialmente convocati.
PORTIERI: Livakovic (Dinamo Zagabria), Kotarski (Copenaghen), Pandur (Hull)
DIFENSORI: Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Jakic (Augsburg), Erlic (Midtjylland), Vuskovic (Amburgo), Smolcic (Como)
CENTROCAMPISTI: Modric (Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Wolfsburg), L. Sucic (Real Sociedad), Baturina (Como), P. Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka)
ATTACCANTI: Perisic (PSV Eindhoven), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Musa (Dallas), Matanovic (Friburgo)
IN STAND-BY
PORTIERI: Letica (Losanna)
DIFENSORI: Bradaric (Hellas Verona)
CENTROCAMPISTI: Basic (Lazio), Stojkovic (Dinamo Zagabria)
ATTACCANTI: Petkovic (Kocaelispor), Orsic (Pafos), Ivanovic (Benfica), Beljo (Dinamo Zagabria), Kovacevic (Ferencvaros)
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.