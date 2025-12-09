Fiorentina, Gosens e Fazzini lavorano ancora a parte: giovedì la sfida alla Dinamo Kiev

Continuano a lavorare a parte Robin Gosens e Jacopo Fazzini. La Fiorentina prosegue la preparazione al match di giovedì contro la Dinamo Kiev, valido per la quinta giornata di Conference League, ma lo fa senza due giocatori che Vanoli avrebbe voluto già avere a disposizione. Adesso il tecnico aspetterà domani per capire se ci sono margini per rivederli in campo, ma le sensazioni non sono positive. A riportarlo è FirenzeViola.it.

Quella che sta vivendo il club gigliato è una situazione paradossale. Dopo un inizio di stagione con Stefano Pioli nel quale addirittura si erano fatti proclami di provare a puntare alla Champions League, i risultati non sono arrivati e così i giocatori sono andati in difficoltà mentale. Adesso Vanoli avrà il compito di risollevare le sorti di un gruppo al quale non è riuscito ancora a dare una scossa.

A testimoniarlo è l'ultimo posto in classifica con soli 6 punti e zero vittorie all'attivo in 15 turni di Serie A. La salvezza è distante 7 punti, il tempo e il modo di recuperare su squadre decisamente meno blasonate c'è, ma bisogna fare in fretta perché tutti corrono e nessuno è disposto ad aspettare nessuno. Domenica al Franchi contro il Verona sarà uno scontro diretto da dentro o fuori.