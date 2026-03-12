TMW Fiorentina, salgono le quotazioni di Gosens: il tedesco verso la titolarità contro il Rakow

Non dovrebbe essere una Fiorentina troppo rimaneggiata quella che scenderà questa sera in campo al Franchi per affrontare i polacchi del Rakow Czestochowa, gara valida per gli ottavi di finale di Conference League a partire dalle 21:00. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, stanno salendo vertiginosamente le quotazioni di Robin Gosens. Dovrebbe essere il tedesco, e non il Primavera Luis Balbo, a prendersi le chiavi della corsia di destra e giocare dal primo minuto.

Nonostante la delicatissima trasferta allo Zini di Cremona in programma lunedì, Paolo Vanoli non sembra intenzionato a snobbare la competizione europea ed è per questo che quella che dovremmo vedere in campo questa sera al Franchi sarà una Fiorentina con diversi suoi titolari. Anche a centrocampo i viola dovrebbero affidare la cabina di regia a Nicolò Fagioli, ultimamente sempre più tenuto a riposo il giovedì sera. Davanti, senza Kean, non ci saranno né esperimenti di Gudmundsson falso nove, né il giovane Braschi, ma sarà ancora Roberto Piccoli a ricoprire il ruolo di 'numero 9'.

Qualche rotazione, comunque, non mancherà: tra i pali, dopo un debutto stagionale poco fortunato in Coppa Italia, tornerà a rivedersi Oliver Christensen. Sulla destra Fortini farà tirare il fiato a Dodo mentre al centro, con Pongracic squalificato e Rugani fuori dalla lista, pochi dubbi sull'impiego di Comuzzo e capitan Ranieri. Sulla trequarti ci saranno Parisi, Fabbian, Ndour e Fazzini.