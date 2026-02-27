Fiorentina, doppia frattura al volto per Gosens. Giocherà con la mascherina
La partita di ieri contro lo Jagiellonia, persa ma che è comunque valsa l'accesso agli ottavi di finale di Conference League alla Fiorentina, ha lasciato strascichi in casa viola. Oltre a Lezzerini e Solomon, infatti, si è fatto male anche Robin Gosens, con la società viola che ha così spiegato le sue condizioni:
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia.
Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione".
