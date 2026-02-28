Fiorentina, Gosens non preoccupa: maschera al volto contro l'Udinese?

La Fiorentina si prepara in vista della sfida contro l'Udinese, in programma lunedì sera in Friuli. Fra le fila della squadra di Paolo Vanoli c'è da fare i conti con le condizioni di Robin Gosens. L'esterno tedesco ha lasciato il campo prima del tempo nella sfida fra i viola e lo Jagiellonia, in Conference League, dopo aver subito un duro colpo al viso.

Ieri il club viola ha diramato un comunicato per aggiornare sul suo stato fisico e per rassicurare sul fatto che non dovrà essere sottoposto ad interventi chirurgici: "Gosens è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici" - si legge - "e a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra.Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica".

Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, il giocatore, a causa della forte botta e delle due fratture allo zigomo, non preoccupa nonostante abbia dolore. Contro l'Udinese dovrebbe essere dunque a disposizione, indossando una maschera di protezione al volto. La Viola vuole svoltare definitivamente nella lotta salvezza e nella prossima gara potrebbe avere anche l'esterno.