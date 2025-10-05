Fiorentina, Gudmundsson: "C'è fiducia dopo la vittoria in Europa. Io sto bene"
Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato così prima della gara contro la Roma ai microfoni di Dazn: “C'è tanta fiducia dopo la vittoria in Conference League, ma ora dobbiamo tornare a fare risultato in campionato, salire dove merita il club e i tifosi. Sto bene fisicamente e continuo a migliorare la mia condizione, vedremo”.

