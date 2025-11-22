Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Juventus: torna Kean, ancora assente Gosens
Manca sempre meno alla sfida che questo pomeriggio a partire dalle ore 18:00 andrà in scena al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Paolo Vanoli ha ufficializzato le sue convocazioni in vista della gara. Torna dopo l'assenza a Genova per un problema alla tibia Moise Kean. Assenti i lungodegenti Lamptey e Kouame, oltre a Gosens e Sabiri. Questa la lista completa:
PORTIERI: De Gea, Martinelli, Lezzerini
DIFENSORI: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini
CENTROCAMPISTI: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson
ATTACCANTI: Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson
