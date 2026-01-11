Segnali di Fiorentina contro il Milan. Vanoli concede due giorni liberi a Kean e compagni

La Fiorentina sorride a metà. Se da una parte il pareggio col Milan per 1-1 ha regalato nuove certezze in termini di qualità del gioco e di equilibrio della squadra, dall'altra i mancati 3 punti lasciano amarezza, vista la posizione di classifica che resta particolarmente complessa. La squadra di mister Vanoli però come detto ha reagito, è tornata a star bene fisicamente e anche a livello mentale sembra esserci stato un passo in avanti, come dimostra il terzo risultato utile consecutivo, eventualità mai verificatasi fin qui in stagione.

Visti i miglioramenti e l'impegno della rosa, mister Vanoli ha deciso di concedere due giorni liberi ai suoi giocatori che torneranno così ad allenarsi al Viola Park nella giornata di mercoledì. La Fiorentina adesso tornerà in campo domenica 18 gennaio alle ore 15, al Dall'Ara nella sfida contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano.

A proposito del match contro il Milan, il tecnico Vanoli ha così commentato la prova dei suoi: "Siamo stati bravi a non essere negativi nei momenti difficili e a reagire sempre. Già a Roma, nonostante il brutto primo tempo, siamo stati bravi a soffrire. Stasera i ragazzi meritavano una gioia importante ma giocando così arrivera. Questo dev'essere il nostro standard. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che non perde da agosto".