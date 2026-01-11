Fiorentina, Vanoli: "Da questa prestazione non si può tornare indietro. La soluzione è giocare a calcio"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Cosa ha detto ai suoi ragazzi a caldo?

"Contento ci sia la delusione perchè vuol dire che hanno capito. Sono orgoglioso di loro. Dobbiamo diventare più freddi sottoporta e migliorare negli uno-due che prendiamo, ma oggi avremmo meritato di vincere".

L'avevi preparata sulle corsie?

"Si, perchè uscivano con la mezz'ala. Gosens, stando più dentro, veniva liberato per il tiro. La grande partita l'hanno fatta tutti, anche Brescianini che è entrato bene. Guardiamo sempre alle cose positive, da questa prestazione non si può tornare indietro. Sappiamo l'importanza nel giocare a casa nostra, ma siamo consapevoli che lottando per questa maglia le cose ci possono aiutare. Stiamo giocando a calcio e questa è la soluzione. Mi sono anche un pò arrabbiato quando alla fine siamo andati in avanti per provarla a vincere, perchè rischi di perderla".

Quattro punti lasciati?

Non dobbiamo concentrarci su questo, ma sulle prestazioni. Da qua alla fine dobbiamo essere lucidi, che non va mai persa. Stasera così come con la Lazio si sono viste tante cose positive".