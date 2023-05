Fiorentina, i dubbi di Italiano passano dalla scelta della punta: Cabral-Jovic, nemici amici

vedi letture

Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato lecitamente dei dubbi che lo assalgono in vista della finale di stasera. Tanti secondo l'allenatore della Fiorentina, anche se poi probabilmente la formazione sarà già delineata ormai da qualche giorno. Uno dei ballottaggi che però sta animando i dibattiti fiorentini è quello legato alla punta che inizierà la gara contro l'Inter.

Arthur Cabral si è conquistato la titolarità a suon di prestazioni e soprattutto di gol, ma nelle ultime settimane non è stato al top della forma. Non è brillante come a marzo, un normale calo di forma che Italiano ha dovuto gestire lasciandolo fuori da alcune partite e facendolo riposare in vista delle partite decisive. Proprio come quella dell'Olimpico.

Ma la sua presenza da titolare non è scontata, perché nel frattempo, Luka Jovic ha mostrato di essersi messo alle spalle un periodo decisamente sotto tono recuperando anche una forma atletica finalmente in linea con gli obiettivi viola. Nel corso dell'allenamento a porte aperte di lunedì, dove 6mila tifosi hanno affollato il Franchi con il cuore colmo di speranze, è stato uno dei migliori. Ha corso, segnato, sorriso. Ha mostrato il volto bello di un giocatore troppo spesso rimasto nell'ombra.

Alla fine il brasiliano resta in vantaggio, anche per un motivo scaramantico, che per Italiano non è certo da sottovalutare. Cabral ha fatto meglio giocando da titolare, Jovic da subentrato. E allora ecco che contro l'Inter lo spartito potrebbe essere lo stesso. Non si parla del ballottaggio più "nobile" tra Dzeko e Lukaku, ma Inzaghi sa che anche dei due viola non ci si può fidare. Italiano è pronto a mettere in campo la strategia migliore per sovvertire il pronostico e molto passa proprio da quei due, nemici amici.