Fiorentina, Kean: "L'importante era dare un impatto contro una big, abbiamo fame"
L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Juventus finito 1-1 e valido per la 12^ giornata di Serie A.
Altro palo colpito: come te lo spieghi?
"E' andata così, ma l'importante era dare l'impatto contro una grande squadra. L'abbiamo fatto, ora prendiamo le cose positive e quelle meno per lavorarci sopra".
Con l'Atalanta servono i 3 punti.
"Assolutamente, abbiamo fame. Ci siamo allenati bene e sta a noi andare avanti così".
