Kean si è infortunato, ma tranquillizza sui suoi social: "Tornerò molto presto"
Moise Kean ha dovuto abbandonare anzitempo il campo sabato sera nella partita poi vinta dall'Italia per 3-1 in Estonia, sbloccata proprio da un suo gol, e nelle scorse ore il centravanti della Fiorentina ha pure lasciato il ritiro della nazionale italiana per fare rientro al Viola Park.
Sui propri profili sui social network, Kean ha però mandato un messaggio volto a rassicurare i più a proposito delle sue condizioni attuali di salute: "Nessuno può stoppare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto, Forza azzurri".
