Fiorentina, Kean punta il Parma. La Juve prosegue la campagna rinnovi: le top news delle 13

A margine dell'inaugurazione del nuovo campo dell'oratorio di Via della Ferrera 11 a Milano, impianto rinnovato da EA Sports Fc in collaborazione con Lega Calcio Serie A, l'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato anche a Sky Sport soffermandosi sulle sue condizioni fisiche dopo il colpo ricevuto nella sconfitta contro l'Udinese: "Sto bene. Cerco di stare meglio ogni giorno. Lavoro su me stesso ogni giorno e cercherò di stare bene. Meglio, ci sto lavorando, ho un ottimo staff che mi sta dietro, degli ottimi dottori e cercherò di stare meglio per la prossima gara".

Alla Continassa si guarda lontano. Il nuovo progetto della Juventus ha un orizzonte chiaro, il 2030, e la dirigenza bianconera sta iniziando a costruirlo attorno a una serie di giocatori ritenuti centrali per il futuro. Dopo i rinnovi già impostati per Kenan Yildiz e Weston McKennie, anche Manuel Locatelli è entrato ufficialmente nella lista dei punti fermi. Il suo contratto attuale scade nel giugno 2028, ma l’intenzione del club è quella di prolungarlo di altre due stagioni. Un’operazione che rafforzerebbe il legame tra il giocatore e la Juventus, squadra per cui Locatelli ha sempre dichiarato di tifare.

Quella tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, con Vincent Candela a fare da trait d'union, non è stata una semplice cena tra due amanti del calcio, ma ha rappresentato qualcosa di più per il futuro della Roma. Già, perché il Capitano, soprannome che si è guadagnato nella sua lunga carriera da calciatore, vorrebbe tornare in società, però non vuole farlo dicendo sì per troppo amore. Quello che è fondamentale è che abbia un ruolo operativo sul piano tecnico e dirigenziale, una figura che funga da collante tra l'allenatore e il senior advisor Claudio Ranieri e che possa risultare determinante.