Carobbi: "Una volta Vialli mise una bambola gonfiabile nel letto del ct dell'Under 21"

Stefano Carobbi appartiene a quella generazione di difensori che negli anni Ottanta hanno attraversato il grande calcio italiano senza mai smettere di confrontarsi con campioni straordinari. Terzino sinistro potente e instancabile, Carobbi ha rilasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel corso della carriera ha condiviso lo spogliatoio con grandi protagonisti del calcio italiano e internazionale. Quando gli viene chiesto di scegliere i migliori, Carobbi non ha dubbi: “Baggio per distacco, lo metto allo stesso livello di Ronaldo il Fenomeno. Poi Antognoni, il mio idolo e una vera bandiera. Batistuta era devastante, anche se quando arrivò non riusciva a stoppare un pallone. Van Basten? Quando lo vidi al ritiro del Milan mi sentii come un bambino il giorno di Natale”.

Tra i ricordi più divertenti spunta uno scherzo organizzato da Gianluca Vialli ai tempi dell’Under 21. “Aveva un’energia incredibile. Eravamo a Göteborg per una partita importante e il ct Vicini era molto teso. Luca mi trascinò in un sexy shop, comprò una bambola gonfiabile e la infilò nel letto del mister con un biglietto: ‘Mister, si rilassi, tanto domani vinciamo’”.

Tra gli avversari più difficili da affrontare Carobbi cita Toninho Cerezo e Diego Maradona, due talenti capaci di mettere in difficoltà chiunque. “Cerezo senza palla era il migliore al mondo. E Maradona… un giorno dissi a Eriksson che non riuscivo a tenerlo. Lui mi guardò e rispose ridendo: ‘E che ne so io?’”.