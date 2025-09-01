Fiorentina, Lamptey: "Voglio portare le mie qualità per aiutare la squadra. Il progetto è chiaro"

La Fiorentina ha ufficializzato oggi l'acquisto di Tariq Lamptey, esterno destro che ricoprirà il ruolo di vice-Dodo. L'ex Brighton ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Sono davvero entusiasta di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni. Non vedo l'ora di giocare allo stadio per incontrare i nostri tifosi e per dare una mano alla squadra nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Dopo aver parlato con il direttore sportivo e con l'allenatore il progetto è chiaro, partendo da una base di giocatori della passata stagione.

Io voglio portare le mie qualità per aiutare la squadra. Vorrei far sapere a tutti quanto sono contento di poter giocare qua. Voglio rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi della stagione. Forza viola".

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana".