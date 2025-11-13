TMW L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match

L’Italia batte 2‑0 la Moldova e centra la sesta vittoria consecutiva sotto la guida del commissario tecnico Gennaro Gattuso, in un match faticoso e dominato a livello di possesso palla, reso ostico però dalla compatta difesa moldava. Nel primo tempo gli azzurri spingono senza riuscire a finalizzare: Orsolini, Raspadori e Scamacca ci provano più volte, ma Cojuhar e la difesa moldava respingono tutti i tentativi. La Moldova sfiora il gol con Postolachi, l’Italia scampa un pericolo e mantiene lo 0‑0 fino all’intervallo.

Nella ripresa, Gattuso cambia marcia: Retegui e Pio Esposito entrano per Scamacca e Raspadori, mentre Dimarco e Politano portano dinamismo sulle fasce. Al 88’ Mancini porta finalmente in vantaggio gli azzurri con un colpo di testa su cross di Dimarco, sbloccando il punteggio. Nei minuti di recupero Pio Esposito sigla il raddoppio di testa su un cross del neoentrato Politano, chiudendo la gara. Vittoria che dà morale alla Nazionale italiana, che non evita però il passaggio dai playoff per centrare la qualificazione al Mondiale vista la distanza troppo ampia dalla Norvegia in termini di differenza reti.

Guarda in calce le immagini più belle del match realizzate da TMW.