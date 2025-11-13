Deiola candidato al premio Puskas, Rastelli: "Mi colpì subito, inserimenti e tiro dalla distanza"

Ai microfoni di Radiolina, l'ex tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha parlato dell'inizio di stagione della squadra attualmente in mano a Fabio Pisacane:

"Sono contento per lui, è un ragazzo che si è sempre fatto strada da solo, sempre dimostrato di essere un grande professionista. Gli è stata data una grandissima opportunità e cercherà in tutti i modi di sfruttarla al meglio. Quando l'ho conosciuto ad Avellino, piano piano ha iniziato a farmi vedere delle grandi doti: è un ragazzo intelligente che in campo ti dava una mano, soprattutto all'interno dello spogliatoio. Quando c'è stata la possibilità di venire a Cagliari e il Cagliari mi ha detto che potevo portarmi un ragazzo dietro, Fabio è stato uno di quelli che sapevo che potevano darmi una mano sotto tutti i punti di vista e così così è stato. C'è sempre la l'idea che quando un allenatore si porta dietro dei giocatori quei giocatori sono l'occhio e l'orecchio dell'allenatore all'interno dello spogliatoio e io conoscendo queste dinamiche ho sempre fatto in modo che queste cose non accadessero. Fabio sapeva benissimo come la pensavo, cosa volevo e come volevo si comportassero i giocatori, quindi da questo punto di vista era solo un tramite per trasmettere determinati valori".

Deiola fra i candidati al premio Puskas?

"E' un ragazzo che mi aveva subito colpito. Mi colpì molto per la sua attenzione, recepiva benissimo: mi piacevano la sua fisicità e i suoi inserimenti senza palla, poi aveva un bellissimo tiro dalla distanza e quindi raccoglieva in sé tutte queste qualità che per quel centrocampo, soprattutto per il campionato che dovevamo fare, erano importanti. Feci capire a Stefano Capozucca che era un giocatore che poteva tranquillamente rimanere con noi e infatti poi inizialmente ha giocato da titolare".