L'ex Napoli Costi difende Conte: "Il problema non è Antonio, ma chi non lavora come lui"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Giandomenico Costi, ex dirigente del Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"La crisi del Napoli è una non crisi perché nelle parole di Conte trovo tante verità, in primis è vero che il Napoli è ancora lì davanti. Chi prende Conte, compra tutto il pacchetto perché lui quando entra in un ambiente lo violenta, e quindi tutti dipendenti, dall’autista allo chef passando per i giocatori o i segretari, deve dedicarsi alla causa.

Vengo da un paese di motori e faccio una similitudine, è come quando hai una Ferrari e la fai andare a 8.000 giri: può capitare che qualcuno sbielli, ma a guidare la macchina è Conte. Vorrei che nascesse un Conte in ogni provincia, il problema non è lui, ma chi non lavora come lui. Quando prendi Conte gli affidi la società e anche un direttore con carattere ed esperienza deve fare un passo indietro. Con lui prendi uno degli allenatori più vincenti e devi affidargli tutto il pacchetto perché Conte conta. È difficile cambiare a 60 anni, Conte è questo, dà tanto e pretende tantissimo. È chiaro che non tutti hanno la forza di sopportare per un anno e mezzo o per 2 anni e questa è la storia: non è mai stato troppo in un ambiente".