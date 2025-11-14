Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso

L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del casoTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:00Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

In casa Napoli sono giorni caldi, caldissimi. La sconfitta contro il Bologna prima della sosta, la terza in questo inizio di campionato (la quinta in totale), ha lasciato degli strascichi e l'assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti, motivata dal club come "già programmata e concordata da tempo", non può essere considerata una cosa normale. Sia chiaro, anche nel caso in cui gli azzurri avessero fatto 33 punti nelle prime 11 giornate di Serie A sarebbe stato difficile capire il perché di una "vacanza" di questo tipo ma viste le difficoltà incontrate, anche in Champions League, nei primi mesi della stagione, è ancora più complicato giustificare una scelta del genere.

Come abbiamo già detto, in linea teorica, intorno al fatto che Conte sia rimasto a Torino invece che tornare nel capoluogo campano non c'è alcun caso, ma visto come sono andate le cose da fine agosto a oggi non è possibile non fare un'analisi più approfondita. Il cammino tra campionato ed Europa non è stato quello che tutti si aspettavano, inutile dire il contrario, e le parole dell'allenatore, dopo ogni ko, hanno fatto discutere, sempre. Dal mercato con troppi acquisti alle responsabilità date ai calciatori, fino alle riflessioni che avrebbe dovuto fare insieme al presidente: qualcosa non va e il problema rischia di diventare bello grosso.

Il primo vero caso è stato quello che ha coinvolto Kevin De Bruyne, polemico dopo la sostituzione a San Siro contro il Milan. L'allenatore si espresse chiaramente nel post gara con un "ha preso la persona sbagliata" che lasciava poco spazio a interpretazioni. Tutto però si chiuse immediatamente, con la pace tra Conte e KDB, ma il nervosismo del tecnico è tornato a galla almeno in altre due occasioni. La prima dopo il pesantissimo ko contro il PSV in Champions quando lo stesso Conte se la prese con il mercato fatto in estate e le "troppe teste nuove" (nove ndr) da dover integrare al gruppo capace di vincere lo Scudetto, e la seconda domenica scorsa, post ko al Dall'Ara. "Non voglio accompagnare un morto", le parole, tra le altre, pronunciate dall'ex ct della Nazionale italiana, con l'accusa ai suoi giocatori e l'invito a prendersi le proprie responsabilità.

Conte è preoccupato e lo ha detto apertamente ma sarà compito suo riuscire a cambiare rotta. Un compito non semplice, visto che all'interno dello spogliatoio ci sono delle fratture non banali che dovranno essere ricomposte. Soltanto con un confronto senza toni accesi il Napoli potrà tornare a essere una squadra vera, capace di fare la voce grossa contro tutti. Non sarà semplice, lo abbiamo detto, ma il tecnico salentino non è certo il tipo che molla la presa facilmente. De Laurentiis è dalla sua parte e lo ha dimostrato ma la domanda è un'altra: i leader sono ancora con l'allenatore. Il confronto avuto un paio di settimane fa a Castel Volturno tra i calciatori e Conte non ha portato a niente: da una parte la richiesta del gruppo di abbassare l'intensità degli allenamenti rispetto allo scorso anno, visto il doppio impegno di questa stagione, dall'altra la volontà dell'allenatore di accoglierla solo parzialmente. In mezzo un tema importantissimo: i tanti infortuni che stanno decimando la rosa azzurra nelle ultime settimane.

Quello di Anguissa, che ne avrà per due o tre mesi, è solo l'ultimo forfait che inciderà tantissimo sulla stagione del Napoli. Prima di lui si era fermato, con uno stop muscolare molto simile, anche De Bruyne. Due assenze pesantissime, che toglieranno agli azzurri tanti gol, tanta qualità e tanti muscoli. E tutto questo non può essere frutto del caso. La preparazione atletica è nell'occhio del ciclone, insieme ai ritmi forsennati imposti da Conte in tutti gli allenamenti. Una sequenza infinita di problemi dunque in casa Napoli, con la stagione che dopo questa sosta entrerà davvero nel vivo. Da lunedì l'allenatore tornerà al lavoro e gli occhi saranno tutti su di lui: perché dopo cinque giorni, "già programmati e concordati da tempo", lontano da Castel Volturno i conti dovranno iniziare a tornare, altrimenti sembra davvero difficile che le strade del club partenopeo e di Antonio Conte possano proseguire insieme fino al termine della stagione.

Articoli correlati
L'ex Napoli Costi difende Conte: "Il problema non è Antonio, ma chi non lavora come... L'ex Napoli Costi difende Conte: "Il problema non è Antonio, ma chi non lavora come lui"
Viviano attacca duramente Conte: "Come allenatore mi sta sulle palle, si lamenta... Viviano attacca duramente Conte: "Come allenatore mi sta sulle palle, si lamenta sempre"
De Canio: "Napoli, Conte ha fatto bene a prendersi un periodo di riflessione" De Canio: "Napoli, Conte ha fatto bene a prendersi un periodo di riflessione"
Altre notizie Editoriale
L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa,... L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre... L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore... Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di... Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham... Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?)... La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 L'ex Napoli Costi difende Conte: "Il problema non è Antonio, ma chi non lavora come lui"
3 Sabatini sicuro: "Se ci saranno le condizioni la Juventus lavorerà al rinnovo di Vlahovic"
4 14 novembre 1976, Maradona entra in campo e non esce più. Facendo due reti
5 Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.1 I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Immagine top news n.2 Moldova-Italia 0-2, le pagelle: figuraccia evitata coi cambi. Male Scamacca e Orsolini
Immagine top news n.3 La Francia strappa il pass per gli USA. Follia Portogallo e CR7. Vlahovic saluta il Mondiale
Immagine top news n.4 Un'altra vittoria ma ai play-off servirà ben altra Italia! Moldova battuta 2-0 solo al fotofinish
Immagine top news n.5 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
Immagine top news n.6 Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa
Immagine top news n.7 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Malotti: "Abbiamo bisogno di una vittoria per uscire dal momento delicato"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amerini: "Ecco cosa sta mancando ora a questa Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 novembre
Immagine news Serie A n.2 Sabatini sicuro: "Se ci saranno le condizioni la Juventus lavorerà al rinnovo di Vlahovic"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Cheddira: "Grosso persona fantastica. Non ci siamo dati obiettivi specifici..."
Immagine news Serie A n.4 Ganz: "Bravo Allegri, non immaginavo un Milan subito così. Manca una punta forte forte"
Immagine news Serie A n.5 L'ex Napoli Costi difende Conte: "Il problema non è Antonio, ma chi non lavora come lui"
Immagine news Serie A n.6 Deiola candidato al premio Puskas, Rastelli: "Mi colpì subito, inserimenti e tiro dalla distanza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, lo stacanovista Varas rischia di saltare il derby con il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Curto: "Io via a gennaio? Penso solo a lavorare per aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, 12 reti nell'allenamento congiunto con la Virtus Libertas
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Hasa: "Con mister Calabro subito sintonia, mi ha dato fiducia e serenità"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Dorval: "Un onore essere accostato al Napoli. Non escludo un ritorno in Francia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Malotti: "Voglio arrivare in doppia cifra. Sogno l'esordio in Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro
Immagine news Serie C n.3 Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Claudia Rizzo: "Il futuro del calcio è anche femminile, le cose stanno cambiando"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.6 Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.3 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?