Sabatini sicuro: "Se ci saranno le condizioni la Juventus lavorerà al rinnovo di Vlahovic"

Nel corso del suo intervento a 'Fuori di Juve' su Radio Bianconera, il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic e della possibilità tornata di moda in queste settimane di un rinnovo con i bianconeri dopo le polemiche degli ultimi mesi:

"Vale quello che ha detto Comolli, penso che il serbo butterà in campo tutte le sue energie per rendere al massimo. Ha grande orgoglio e tornerà ad essere quello che tutti vorrebbero che sia e che è stato alla Fiorentina. Quando Vlahovic gioca, e ora lo sta facendo, è uno che fa la differenza. E lo sa anche Spalletti, che gli darà lo spazio giusto. Non penso che voglia perderlo la Juve, quindi se ci saranno le condizioni si lavorerà sul rinnovo, così come con Yildiz".