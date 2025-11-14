Ganz: "Bravo Allegri, non immaginavo un Milan subito così. Manca una punta forte forte"

Ai microfoni di Milannews, l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha fatto il punto sull'inizio di stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri:

Allegri è l'uomo in più fino a qui?

"Sì, sono d'accordo. Da quando è arrivato si è subito inserito benissimo nel mondo Milan, un ambiente che conosceva bene anche se è cambiato tanto negli ultimi anni. Credo che Allegri stia facendo un grande lavoro sotto tutti gli aspetti: mentale, di presenza, anche fisico e tattico. Diciamoci la verità, nessuno si sarebbe aspettato una partenza così importante fin da subito..".

Cosa manca al Milan?

"Credo che in questo momento alla squadra di Allegri manchi una prima punta forte forte. Un vero numero nove, perché i rossoneri in questo momento stanno giocando senza centravanti, e ottenendo comunque risultati importanti".

Sulla lotta Scudetto

"Bella domanda. Questo campionato è molto equilibrato, può succedere di tutto. Mi auguro un Milan vincente, ma in questo momento ci sono anche Inter e Napoli per il titolo, sarà una corsa a tre anche con i rossoneri".