Padova, lo stacanovista Varas rischia di saltare il derby con il Venezia
TUTTO mercato WEB
Secondo quanto riportato da Padovasport.tv, Kevin Varas, centrocampista offensivo del Padova, rischia di saltare il derby con il Venezia. Il centrocampista ecuadoriano avrebbe accusato un problema fisico dopo la gara con il Mantova e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore. Al momento, però, la possibilità che debba restare ai box anche per altre partite è concreta.
Varas finora non aveva mai saltato un incontro di campionato: undici presenze da titolare e una sola da subentrato, contro lo Spezia. La sua possibile assenza andrebbe così ad aggiungersi a quelle già pesanti di Di Maggio, Silva, Bacci, Pastina e al dubbio legato al caso Papu Gomez.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile