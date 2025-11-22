Fiorentina, Mandragora: "Contento per prestazione e reazione, ne usciremo da squadra"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Juventus finito 1-1 e valido per la 12^ giornata di Serie A.
Gol bellissimo, peccato che valga solo 1 punto.
"Sono più contento per la prestazione e per la reazione. Siamo rammaricati per aver portato a casa solo 1 punto: se l'atteggiamento sarà questo, la vittoria la troveremo presto".
Cosa c'era nell'abbraccio dopo il gol?
"C'era la voglia di uscire da questo momento, siamo i primi a non essere contenti. Sono convinto che ci riusciremo da squadra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile