Fiorentina-Juventus 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri (37' st Viti); Dodo (1' st Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (15' st Ndour), Parisi (25' st Kouadio); Kean, Piccoli (15' st Gudmundsson). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sabiri, Fazzini, Dzeko. All.: Vanoli
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (31' st Conceicao), Locatelli, Thuram (21' st Miretti), Kostic (21' st Cabal); Yildiz (43' st Openda), McKennie; Vlahovic (43' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Gatti, Rouhi, Joao Mario, Adzic, Zhegrova. All.: Spalletti
Arbitro: Doveri
Marcatori: 51' Kostic (J), 3' st Mandragora (F)
Ammoniti: Fagioli (F), Mandragora (F), Parisi (F); McKennie (J), Cabal (J), Miretti (J)