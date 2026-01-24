Fiorentina, omaggio a Rocco Commisso: il dettaglio sulla maglia contro il Cagliari
La Fiorentina rende omaggio al proprio presidente Rocco Commisso, deceduto negli scorsi giorni all'età di 76 anni. Nella sfida contro il Cagliari infatti la squadra di Paolo Vanoli indosserà una maglia sulla quale sono poste le lettere "RBC" in prossimità del logo della squadra.
Il riferimento è chiaramente alle iniziali del nome: Rocco Benito Commisso. Qui sotto il post Instagram della Fiorentina sull'iniziativa.
