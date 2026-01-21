Fiorentina, Ranieri non è contento: l'ex capitano può lasciare il club viola

La Fiorentina sta intervenendo in maniera significativa sul mercato a gennaio, rinforzando la squadra in prospettiva e soprattutto per mantenere la categoria. Ci sono però anche dei giocatori scontenti, che potrebbero salutare i viola e ripartire da un'altra parte. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, uno di questi è Luca Ranieri, ex capitano che è scivolato indietro nelle gerarchie di Paolo Vanoli.

Il classe '99 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e in carriera vanta 139 presenze e 10 gol con la Fiorentina, 29 partite con il Foggia, 29 apparizioni con la SPAL, 27 gettoni e una rete con la Salernitana e 10 incontri con l'Ascoli. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia, 8 con l'Under 21, 11 con l'Under 20, segnando un gol, 6 con l'Under 18, 4 con l'Under 17, 3 l'Under 16.