Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: Gudmundsson e Baldanzi dal 1', c'è Dovbyk
Sono ufficiali le scelte di formazione di Fiorentina e Roma per la sfida del Franchi, valida per il sesto turno di Serie A. Questi i due schieramenti in campo:
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kouadio, Viti, Fortini, Parisi, Ndour, Fagioli, Richardson, Sabiri, Dzeko, Piccoli.
Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Dybala, Hermoso, Ziolkowski, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy.
Allenatore: Gasperini.
