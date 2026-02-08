Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"

"Abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando. Io lo percepisco. Dobbiamo cavalcarlo, perché la classifica non ci piace e vogliamo cambiarla, costruendo le basi con queste prestazioni". Si è espresso così Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo il 2-2 esterno sul campo della Fiorentina. Pareggio conquistato con le unghie e con i denti, grazie al gol di Maripan nel recupero.

Sulla situazione della Fiorentina, squadra della sua città natale, dice: "Io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è forte e Paolo sta facendo un grande lavoro. Sarà dura, come lo sarà per noi. Alcuni dicono che il Torino non ha obbietivi, ma noi l'obiettivo ce lo abbiamo".