Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
TUTTO mercato WEB
"Abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando. Io lo percepisco. Dobbiamo cavalcarlo, perché la classifica non ci piace e vogliamo cambiarla, costruendo le basi con queste prestazioni". Si è espresso così Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo il 2-2 esterno sul campo della Fiorentina. Pareggio conquistato con le unghie e con i denti, grazie al gol di Maripan nel recupero.
Sulla situazione della Fiorentina, squadra della sua città natale, dice: "Io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è forte e Paolo sta facendo un grande lavoro. Sarà dura, come lo sarà per noi. Alcuni dicono che il Torino non ha obbietivi, ma noi l'obiettivo ce lo abbiamo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile