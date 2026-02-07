Ufficiale Juventus, Yildiz a sorpresa in conferenza stampa: Comolli annuncia (in italiano) il rinnovo

Era nell’aria, adesso è ufficiale. A darne l’annuncio ci ha pensato il diretto interessato: Kenan Yildiz, presente a sorpresa in conferenza stampa che sarebbe dovuta essere di Luciano Spalletti (in platea, presenti anche i genitori del turco), ha firmato il suo rinnovo di contratto con la Juventus, fino al 2030. A dare l'annuncio, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, che per la prima volta ha parlato in italiano in pubblico: "Scusate se farò qualche errore, ma è una cosa troppo importante per non comunicare per voi nella vostra lingua. Oggi siamo davvero tutti troppo contenti di poter annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030.

È una felicità condivisa da tutti, dalla società alla dirigenza fino ai tifosi, perché Kenan è un campione vero, una vera stella, come il suo cognome ci ricorda. È un talento, ma ha anche quella qualità che servono a un leader: costanza, ambizione, senso di responsabilità. È un giovane uomo, cresciuto con i valori forti, quelli della famiglia.

Grazie Kenan, per aver deciso di rimanere con noi. Voglio infine ricordare che stiamo affrontando un percorso ambizioso, vogliamo riportare la Juve dove merita: il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma di certo non sarà l'unico. Continueremo fino alla fine, ma anche oltre, per la Juve e per i nostri tifosi".