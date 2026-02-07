Juventus, le prime parole di Yildiz dopo il rinnovo: "Qui sono felice, insieme faremo grandi cose"
“Voglio ringraziare John Elkann e Comolli per il rinnovo di contratto”. Queste le prime parole di Kenan Yildiz dopo la firma (avvenuta in diretta) del rinnovo di contratto, che lo lega alla Juventus fino al 2030: “Sono molto felice per il rinnovo di contratto, che mi consente di rimanere insieme a voi, in famiglia e faremo delle belle cose insieme.
Io amo la Juventus, da quando sono qui sono convinto che faremo grandi cose insieme. Sono sempre sicuro che dietro di me ci sono i miei tifosi e la mia famiglia. Grazie mille. Fino alla fine”.
