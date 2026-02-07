Fiorentina, l'MVP Solomon: "Frustrante non vincere oggi, giochiamo un bel calcio ma..."

Manor Solomon, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Torino: "Non so perché succede questo nei minuti finali, quando concediamo gol. E' già successo contro Milan e Lazio, è risuccesso oggi. Dobbiamo sistemare questo aspetto, è veramente frustrante non riuscire a ottenere la vittoria dopo una buona prestazione".

Come stai vivendo questo periodo?

"Sento molto la pressione di giocare in un club come questo, non siamo in una buona posizione ma abbiamo il potenziale per raggiungere la salvezza facendo meglio nelle prossime partite, sapevo quello che mi aspettava venendo qui. Giochiamo un bel calcio creando tante occasioni, dobbiamo imparare a chiudere le partite.

A chi dedichi questo secondo gol consecutivo?

"Dedico il gol a mia moglie, visto che sto diventando papà: speravo di festeggiare anche con una vittoria".