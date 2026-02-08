Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
L'ex attaccante del Napoli, Roberto 'El Pampa' Sosa, ha commentato ai microfoni di Tele A il successo ottenuto dalla squadra di Conte all'ultimo respiro, contro il Genoa. Tre punti pesanti, che consentono ai partenopei di rilanciarsi nei piani alti della classifica. Sosa però frena, facendo notare che la prestazione non sia stata brillante da parte degli azzurri.
Queste le sue parole riportate da Tutto Napoli: "Devo essere obiettivo, il gol non può farci cambiare idea sulla prestazione del Napoli. 3 punti per l’obiettivo Champions perché giocando così per lo Scudetto non vai a competere. Non dobbiamo farci condizionare".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
