Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"

Con un colpi di testa nei minuti di recupero, Guillermo Maripan ha regalato un punto prezioso al Torino nel match esterno sul campo della Fiorentina. Un gol importante anche per lui, reduce da qualche gara vissuta partendo dalla panchina. Di questa situazioni ne ha parlato dopo il match, in conferenza stampa: "Io so come funziona il calcio e devo aiutare la squadra anche dalla panchina. Le decisioni del mister sono sempre giuste. Io lavoro sempre al massimo".

Il Toro vive di alti e bassi come dimostrano i risultati di questa stagione, ma sta cercando di cambiare: "Cerchiamo di essere positivi e di combattere insieme. Lo vedo anche in allenamento: stiamo provando a costruire una mentalità vincente".