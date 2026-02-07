Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Vanoli: "Abbiamo buttato via punti importanti, è subentrata un po' di paura"

ieri alle 23:53Serie A
Marco Pieracci

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida casalinga pareggiata 2-2 contro il Torino: "Non puoi concedere quella facilità nei cross, soprattutto quando ti sei messo a cinque contro punte strutturate e anche gli esterni devono essere più aggressivi. Poi è subentrata un po' di paura e non siamo bravi a difendere nella nostra area".

La paura è la causa dei tanti gol presi nel finale?
"C'è la paura, la tensione ma anche la comunicazione. Bisogna essere più vogliosi di portare a casa il risultato. Non puoi giocare sempre bene, questo è un difetto che stiamo facendo fatica a toglierci. Quello che mi ha dato fastidio nel finale sono stati tutti questi cross, c'è stata la parata di De Gea e poi quella punizione. Dispiace perché abbiamo buttato via dei punti importanti, però la squadra sa reagire e dobbiamo lottare fino alla fine ma questo lo sapevamo".

Solomon la nota positiva della serata?
"Sì, questa squadra quando gioca e pressa in avanti stando alta si è trasformata però per salvarsi devi avere anche la seconda fase, a volte riaggredendo e a volte come oggi stando più aggrappato a un risultato importantissimo. Dobbiamo stare sul pezzo, perché sarà importante fino all'ultima partita".

Quanto è importante aver ritrovato Kean?
"Sono contento per Moise che è tornato al gol, dobbiamo lavorare ancora tanto. Abbiamo giocatori di qualità come ha dimostrato Solomon e anche Harrison quando è entrato però bisogna stare più attenti, anche nel primo tempo abbiamo preso gol troppo facilmente".

Come sta Gudmundsson?
"Non l'ho ancora visto, per uscire vuol dire che si è fatto male. Speriamo non sia niente".

